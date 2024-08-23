Пока вы спали: решение Путина об ответе на вылазку ВСУ и новый удар по сектору Газа

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Антонов: Путин принял решение об ответе на вылазку ВСУ

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о решении руководства РФ по поводу вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что президент России Владимир Путин уже принял решение об ответной реакции на случившееся в Курской области.

Антонов также заявил, что, по его убеждению, все виновные понесут суровое наказание за это.

Напомним, атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. Сейчас из приграничных опасных районов отселено 115 тысяч человек.

Харрис объявила о согласии баллотироваться на пост президента США от демократов

Камала Харрис, являющаяся вице-президентом США, согласилась баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии на выборах 5 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Свое официальное согласие на участие она дала в процессе выступления на национальном съезде демократов в Чикаго.

«Я буду президентом, который объединит нас вокруг наших самых высоких устремлений», - заявила она в своей речи.

Она также отметила, что всегда будет бороться за американский народ и что это работа всей ее жизни.

Израиль ударил по нескольким районам сектора Газа

Погибло не меньше пяти человек из-за ударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Трое человек погибли в результате атаки на район Абасан к востоку от Хан-Юниса на юге сектора Газа. Еще один стал жертвой ударов недалеко от лагеря беженцев Нусейрат.

Помимо этого, израильские войска ударили по району Зейтун в городе Газа на севере анклава. Известно о погибшем от этого удара и нескольких раненных.

Десантники РФ сорвали высадку ВСУ на острова в дельте Днепра

Военные ВС РФ смогли сорвать высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороне рассказали, что российским войскам удалось это сделать с помощью расчетов гаубиц Д-30.

Моторную лодку с военнослужащими ВСУ получилось отследить в процессе ведения воздушной разведки. Операторы БПЛА установили точные координаты вражеской пехоты в момент высадки на берег и направили их в пункт управления артиллерией. Российские десантники нанесли по цели огневое поражение сразу после этого.

Роспотребнадзор поручил производителям предотвращать наличие пестицидов в чае

Роспотребнадзор направил обращение трем крупным участникам рынка по созданию специальной программы по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что в феврале 2024 года ведомство выдало предостережения нескольким участникам рынка, которые реализовывали свой чай в торговых сетях Spar и "Светофор".

Так, пестициды были найдены в зеленом листовом чае "Ричард", в чае "Гринфилд" и в черном цейлонском крупнолистовом чае под товарным знаком "Три дружных слона", а также черном чае с чабрецом и цветами мальвы под маркой "Росчайпром".

Роспотребнадзор потребовал изъять их из продажи.