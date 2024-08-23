Экс-начальник Генштаба Израиля призвал Нетаньяху уйти в отставку

Бывший начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху и высшее военное руководство страны уйти в отставку. Об этом он заявил в эфире армейского радио "Галей ЦАХАЛ".

© РИА Новости

По его словам, они "несут ответственность за самую большую ошибку государства Израиль с момента его основания". "По этой причине каждый, от командира дивизии до премьер-министра, должен завершить свою роль, взять на себя ответственность и уйти в отставку", - сказал он.

В Палестине заявили об ожидании широкомасштабной операции Израиля

Как отметил Айзенкот, военное руководство должно пойти на этот шаг "во время перерыва в боевых действиях".

Как пояснил экс-начальник Генштаба Израиля, возвращение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в Газе израильских заложников должно быть приоритетом правительства страны. "Будет огромной ошибкой откладывать возвращение заложников до того, как мы достигнем соглашения с Газой и Египтом по Филадельфийскому коридору", - добавил он. "У заложников нет времени, с каждым днем заложников для возвращения становится все меньше", - подчеркнул политик, указав, что на этой неделе из Газы были возвращены тела еще шести похищенных израильтян.

В декабре 2023 года во время боев в Газе погиб младший сын Айзенкота - 25-летний сержант Галь Меир Айзенкот.

Гади Айзенкот - генерал-лейтенант запаса, он возглавлял Генштаб Армии обороны Израиля с 2015 по 2019 год. В 2022 году он избрался в Кнессет (парламент Израиля) по списку центристского блока "Государственный лагерь", оказавшегося по итогам выборов в оппозиции.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.