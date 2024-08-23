Харрис высказалась о поддержке Израиля

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис заявила, что, в случае своего избрания, всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону. Ее слова передает РИА Новости.

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Она отметила, что Вашингтон обеспечит своего ближневосточного союзника всеми необходимыми средствами для этого.

«Я всегда буду поддерживать право Израиля на самооборону, намерена гарантировать, что у него будут возможности реализовать это право», — подчеркнула Харрис.

Также она пообещала в случае победы создать самую мощную армию в мире. Кандидат в президенты также пообещала поддерживать Украину и союзников по НАТО.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Камала Харрис, занимающая пост вице-президента, стала кандидатом в президенты от Демократической партии после того, как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником.

Ранее в США назвали главную проблему кампании Харрис.