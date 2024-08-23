Трамп высказался о возможных последствиях победы Харрис

Победа вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах приведет к началу третьей мировой войны, в которой будет задействовано ядерное оружие (ЯО). Так кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал выступление Харрис на Национальном съезде демократов в Чикаго, в ходе которого она официально объявила о согласии баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии на выборах 5 ноября.

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"У комрада Камалы Харрис не будет будущего, потому что она приведет нас к третьей ядерной мировой войне! Ее никогда не будут уважать мировые тираны!" - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

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Трамп также раскритиковал Харрис за то, что она в ходе своей речи не упомянула серьезные темы, которые "разрушают страну". "Под их руководством [Демократической партии] в США 60 миллионов человек живут в нищете, а она даже не говорит о них!" - добавил экс-хозяин Белого дома.