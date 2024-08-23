Харрис дала обещание по Украине в случае победы на выборах

Кандидат на пост главы Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Камала Харрис пообещала «решительно поддерживать» Украину и НАТО, если ее кандидатура выиграет президентскую гонку. Соответствующее заявление она сделала в рамках своей программной речи, которая продлилась 40 минут.

Кроме того, Харрис заявила, что ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп «угрожал бросить НАТО» и «поощрял Путина» перед началом российской специальной военной операции на Украине, пишет РИА Новости.

Американский предприниматель Илон Маск согласился с высказыванием, что США ждет массовый голод в случае избрания Камалы Харрис на пост президента страны. Она представила экономический план, согласно которому в Штатах будет запрещено повышать цены на продукты на фоне высокой инфляции.

Трамп высказался о возможных последствиях победы Харрис

Также Харрис предложила штрафовать компании, которые «пользуются кризисом», и выдавать по 25 тысяч долларов американцам, покупающим жилье впервые. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, существуют ли реальные риски для экономики США в случае победы Харрис.