Карлсон: Байден мог бы навредить США еще больше, будь он в здравом уме

Президент США Джо Байден мог бы навредить стране гораздо больше, если бы находился в здравом уме. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон во время прямого эфира, посвященного съезду Демократической партии США, передает ТАСС.

© Газета.Ru

"У Байдена не в порядке голова. Но представьте, что бы мог сделать полностью функционирующий человек за эти четыре года", - заявил он.

Рамасвами раскрыл причину замены Байдена на выборах

Карлсон отметил, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис "не обладает какой-либо серьезной властью". В июле журналист обвинил Байдена в пренебрежении США в пользу Украины. Он также заявил, что у президента США проблемы с когнитивными способностями. Американские конгрессмены в свою очередь обвинили Байдена в возрождении терроризма.