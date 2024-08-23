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Такер Карлсон: Байден навредил бы США гораздо больше, если был в здравом уме

Президент США Джо Байден мог бы навредить стране гораздо больше, если бы находился в здравом уме. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон во время прямого эфира, посвященного съезду Демократической партии США, передает ТАСС.

Карлсон: Байден мог бы навредить США еще больше, будь он в здравом уме
© Газета.Ru
Байдена не в порядке голова. Но представьте, что бы мог сделать полностью функционирующий человек за эти четыре года", - заявил он.

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Карлсон отметил, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис "не обладает какой-либо серьезной властью". В июле журналист обвинил Байдена в пренебрежении США в пользу Украины. Он также заявил, что у президента США проблемы с когнитивными способностями. Американские конгрессмены в свою очередь обвинили Байдена в возрождении терроризма.

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