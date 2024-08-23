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В Турции заявили о желании Зеленского втянуть Анкару в конфликт

Глава Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на УПЦ, заявил официальный представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол. Об этом пишет РИА Новости.

В Турции заявили о желании Зеленского втянуть Анкару в конфликт
© ТАСС

По его словам, Анкаре необходимо признать украинских дипломатов персонами нон грата. «Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за «духовную независимость страны».

Парламент Украины принял законопроект о запрете УПЦ 20 августа. В соответствии с ним общинам дается девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

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