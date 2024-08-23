На исландском полуострове ввели ЧС из-за извержения вулкана

На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, в связи с чем власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает исландская телерадиокомпания RUV. Извержение началось в 21:26 22 августа (00:26 мск 23 августа), а режим ЧС был объявлен всего через 11 минут, в 21:37 (00:37 мск 23 августа).

В результате власти приняли решение об эвакуации города Гриндавик. Исландия располагает 33 активными вулканическими системами. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло несколько извержений: в марте 2021 года, августе 2022 года, июле 2023 года, а также в январе, марте и мае 2024 года. В этом году ученые предупредили, что населению Исландии угрожает многолетнее извержение вулканов.

Извержения вулканов на полуострове Рейкьянес в юго-западном регионе Исландии может затянуться на годы и десятилетия, угрожая 70% населения островного государства. К такому выводу пришла международная группа ученых из США, Швеции, Чехии и Исландии. Исследование опубликовано в научном журнале Terra Nova (TN). Хотя в Исландии регулярно извергаются вулканы, полуостров Рейкьянес бездействовал около 800 лет. Но его предыдущая вулканическая эпоха продолжалась на протяжении столетий, что побудило ученых предсказать, что возобновление вулканизма станет началом очередного долгого эпизода,