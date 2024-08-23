Старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс считает, что Киев должен решить, когда наступит подходящий момент для начала возможных переговоров с Россией об урегулировании конфликта на Украине.

Об этом он заявил на полях Национального съезда Демократической партии США, передаёт ТАСС.

«... Зеленскому следует сказать нам, когда придёт время для переговоров. Мы не станем вести переговоры без него», — отметил Микс.

Ранее в Kyiv Independent писали, что Киев намерен осенью подготовить почву для переговоров с Россией.

При этом отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выразил мнение, что после атаки украинских войск на Курскую область Украину ждёт только капитуляция.