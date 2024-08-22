Рамасвами раскрыл причину замены Байдена на выборах

Президент США Джо Байдена выбыл из президентской гонки, поскольку провалил «пробное испытание», которым стали теледебаты с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом заявил американский бизнесмен Вивек Рамасвами, передает «РИА Новости».

По его словам, демократы «провели пробное испытание для Байдена и посмотрели, как он с ним справится».

«Он выступил плохо, и они его заменили. Произошло именно то, что СМИ год или даже полгода назад называли теорией заговора, это полностью соответствует действительности», — уверен Рамасвами.

Также он не исключил, что в ближайшие два месяца демократы прибегнут и к другим «махинациям» в преддверии выборов. Однако, по мнению Рамасвами, они не имеют значения, поскольку Республиканская партия «победит на этих выборах».

Напомним, что сейчас главным кандидатом на пост президента США от республиканцев является экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.