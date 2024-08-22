В США рассказали о влиянии санкций на Россию

Бывший старший директор по международной экономике в Совете национальной безопасности Белого дома Питер Харрел оценил влияние санкций на Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, западные санкции в отношении России не повлияли на президента страны Владимира Путина, а также не привели к банкротству страны. Харрел добавил, что ожидаемого результата также не принесли меры экспортного контроля. Однако, при этом бывший директор все равно считает антироссийские санкции «работающими» — он подчеркнул, что их «абсолютно точно» стоило вводить против России.

«За последние два года <...> мы увидели, что санкции и экспортный контроль стали ценной линией поддержки. Изменили ли они стратегические результаты Путина? Ясно, что нет», — заявил он.

Ранее Еврокомиссия сообщила о новых санкциях против России.