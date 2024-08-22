Трамп раскритиковал Харрис за лень

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал вице-президента страны Камалу Харрис «ленивой» в связи с тем, что она якобы не хотела выполнять свою работу по защите американской границы. Об этом пишет ТАСС.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства на протяжении многих лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, губернатор которого Грег Эбботт выступает за пресечение нелегальной миграции.

«Она [Харрис] не хотела делать работу, она ленивая, она хочет иметь открытую границу», — заявил Трамп на встрече с избирателями в Аризоне.

Ранее экс-советник Трампа Питер Наварро посоветовал политику изменить предвыборную риторику, прекратить постоянные нападки на Харрис.

Эксперт пояснил, что личные оскорбления в адрес соперницы, резкие слова, которые позволяет себе кандидат в президенты, лишь усиливают ее позиции.

Алан Абрамовиц, почетный профессор-политолог Университета Эмори, в свою очередь, отметил, что Трамп своими высказываниями в адрес Харрис отталкивает от себя женщин из пригородов, афроамериканцев и латиноамериканцев.