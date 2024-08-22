Камала Харрис заинтересована в договоре с Россией по контролю вооружений

Экс-заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Кантримэн заявил, что вице-президент и кандидат в президенты Камала Харрис заинтересована в договоре с Россией по контролю над вооружениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время общенационального съезда Демократической партии США в Чикаго. По его словам, в случае победы Харрис на президентских выборах, она проявит себя «более способной» в этом вопросе, чем ее главный конкурент Дональд Трамп.

«Мы готовы к разговору с Россией о контроле над вооружениями без предварительных условий, независимо от того, что происходит на Украине <...> дверь по-прежнему остается открытой», — заявил он.

Ранее Камалу Харрис официально утвердили кандидатом в президенты США.