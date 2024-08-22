В Пентагоне заявили о вопросах по целям вылазки ВСУ в Курской области

Вопросы относительно целей и задач вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области остаются у США даже после пояснений со стороны Киева. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Что касается их целей, то я отсылаю вас к тому, что президент [Украины Владимир] Зеленский сказал несколько дней назад, в нашем понимании [речь идет] о создании буферной зоны. У нас остаются вопросы на этот счет", - подчеркнула Сингх.

Она утверждала, что США к настоящему моменту "лучше понимают" действия ВСУ в Курской области. При этом, несмотря на несколько вопросов от журналистов, Сингх отказалась подтвердить, что Вашингтон поддерживает вылазку ВСУ.

"Мы по-прежнему выясняем у Украины, как это укладывается в их стратегические цели на поле боя", - подчеркнула представитель Пентагона.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным МЧС, более 122 тыс. человек отселили из девяти приграничных районов. Пункты временного размещения для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 28 регионах.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4 400 военнослужащих, 65 танков и 53 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина, "безусловно, получит достойный ответ" за нападение на Курскую область, а все цели, которые стоят перед Россией, будут достигнуты.