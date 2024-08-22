Трамп заявил о запуске собственной криптовалютной платформы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о предстоящем запуске криптовалютной платформы, представив ее как альтернативу предложениям крупных банков и финансовых учреждений.

Как указал Трамп в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), и в своей соцсети Truth Social, «американцы слишком долго подвергались давлению со стороны крупных банков и финансовой элиты», и сейчас настало время сопротивляться всем вместе, передает «Российская газета».

Отмечается, что никаких подробностей содержания проекта под названием The DeFiant Ones, или DeFi Трамп не привел.

Кроме того, NBC News сообщило, что он также включил ссылку на канал Telegram для своего официального проекта «DeFi».

«DeFi» означает децентрализованные финансы и относится к финансовой деятельности на блокчейне. Она включает в себя торговлю криптовалютой и перевод средств за пределы сферы деятельности банковских учреждений.