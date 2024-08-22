МАГАТЭ получило данные от РФ об остатках БПЛА на Курской АЭС

Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии об обнаружении остатков дрона на территории Курской АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз МАГАТЭ.

Там говорится, что фрагменты БПЛА находились примерно в 100 метрах от хранилища отработавшего топлива станции. Дрон был подавлен утром 22 августа.

На этом фоне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил свое намерение «лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе».

Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. На этом фоне в регионе, а также соседних Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.