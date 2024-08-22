В CNN ответили, почему их журналист приехал в Курскую область

Американский телеканал CNN заявил, что его сотрудник Ник Пейтон Уолш, который ранее посетил Курскую область после массированной атаки ВСУ, прибыл в российский регион по приглашению Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Согласно сообщению телеканала, Уолш прибыл в Курскую область в сопровождении бойцов ВСУ и по приглашению Киева. Там также сообщили, что другие иностранные СМИ тоже получили подобные приглашения от властей Украины.

«Наша команда была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными», — сказано в сообщении CNN.

Ранее в ФСБ заявили, что три иностранных журналиста, которые посетили Курскую область после атаки ВСУ, будут объявлены в международный розыск.