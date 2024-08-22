Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом

Верховный суд Венесуэлы подтвердил результаты избиркома и признал Николаса Мадуро избранным президентом государства на 2025-2031 годы. Об этом сообщает Telesur.

По данным телеканала, в рамках дела была «проведена тщательная и углубленная физическая/цифровая экспертиза материалов о выборах, выполненная в соответствии с самыми высокими национальными и международными стандартами». По итогам проверки было установлено, что бюллетени с результатами Национального избирательного совета соответствуют отчетам избирательных комиссий и центров подсчета.

«На основании проведенного углубленного расследования Верховный суд Венесуэлы признал действительным результаты президентских выборов, которые прошли в стране 28 июля. Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год», — говорится в тексте.

Кроме того суд призвал применить меры в отношении бывшего кандидата в главы страны от оппозиции Эдмундо Гонсалеса на фоне того, что он не явился в суд, в отличие от других претендентов на пост лидера государства.

Напомним, что 28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых победил Мадуро. В США выступили против этого, призвав мировое сообщество признать победителем другого кандидата — лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Там считают результаты выборов в Венесуэле сфабрикованными. Кроме того после оглашения результатов выборов по всей стране вспыхнули протесты несогласных с ними. В конце июля Мадуро обратился в Верховный суд с иском о конституционной защите для пресечения посягательств на избирательный процесс, которые он назвал способом совершения госпереворота.