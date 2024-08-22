В Польше упал второй за сутки российский метеозонд

В лесу недалеко от поселка Пиш Варминско-Мазурского воеводства упал второй за сутки российский метеозонд. Об этом пишет польский журнал Wprost.

На месте ЧП были обнаружены только фрагменты измерительной аппаратуры, без воздушного шара. Их изучают сотрудники спецслужб.

По данным журнала, в среду, 21 августа, похожий аппарат с надписями на русском языке был найден на дереве недалеко от города Добре място в 20 км к северу от Ольштына.

«Что упало в Ольштынском районе, выявит тщательная экспертиза. Скорее всего, это метеозонд, дальнейшие исследования это покажут. Сегодня полиция представит дополнительные выводы по этому делу», — отметил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Министр пояснил, что сильные порывы ветра ежедневно разносят по Европе десятки, сотни различных объектов, запущенных метеорологами.

Журналисты резюмировали, что в Варминско-Мазурском воеводстве в этому году было обнаружено большое количество метеозондов.