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В Польше упал второй за сутки российский метеозонд

В лесу недалеко от поселка Пиш Варминско-Мазурского воеводства упал второй за сутки российский метеозонд. Об этом пишет польский журнал Wprost.

В Польше упал второй за сутки российский метеозонд
© РИА Новости

На месте ЧП были обнаружены только фрагменты измерительной аппаратуры, без воздушного шара. Их изучают сотрудники спецслужб.

По данным журнала, в среду, 21 августа, похожий аппарат с надписями на русском языке был найден на дереве недалеко от города Добре място в 20 км к северу от Ольштына.

«Что упало в Ольштынском районе, выявит тщательная экспертиза. Скорее всего, это метеозонд, дальнейшие исследования это покажут. Сегодня полиция представит дополнительные выводы по этому делу», — отметил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Министр пояснил, что сильные порывы ветра ежедневно разносят по Европе десятки, сотни различных объектов, запущенных метеорологами.

Журналисты резюмировали, что в Варминско-Мазурском воеводстве в этому году было обнаружено большое количество метеозондов.

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