В Польше упал второй за сутки российский метеозонд

В Польше за сутки произошел уже второй случай падения российского метеозонда, сообщает радиостанция RMF FM.

В сообщении говорится, что в лесу рядом с поселком Пиш в Варминско-Мазурском воеводстве были найдены элементы, предположительно принадлежащие российскому метеорологическому зонду.

Отмечается, что на данный момент удалось найти лишь измерительное оборудование, а сам воздушный шар пока не найден.

В среду неподалеку от города Добре Място, в 20 километрах к северу от Ольштына, на дереве был обнаружен метеозонд с надписями на русском языке. Полиция охраняла его всю ночь, а позже военные подтвердили, что это был метеорологический зонд, передает «Радиоточка НСН».