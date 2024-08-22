Украинские власти и полиция покинули подконтрольный ВСУ город в ДНР

Правоохранители и администрация подконтрольного Вооруженным силам Украины Покровска в ДНР покинули город, пишет Economist. По данным журнала, два местных супермаркета также больше не работают. Авторы статьи предположили, что остальные жители могут последовать примеру чиновников. Население Красноармейска насчитывает 59 тысяч человек.

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Местная полиция и администрация выехали. Два супермаркета закрылись, остальные, вероятно, последуют за ними, — говорится в публикации.

Журналисты обратили внимание на то, что местные жители пытаются обналичить деньги. Они выстроились в очереди рядом с банками и пенсионными отделениями, уточнили журналисты.

Авторы материала отметили, Украина рассчитывала улучшить положение ВСУ на Покровском направлении за счет атаки на Курскую область, однако российская армия лишь ускорила продвижение в Донбассе.

Ранее власти Мирнограда начали эвакуацию мирных жителей на фоне продвижения ВС РФ. И. о. главы местной военной администрации Юрий Третьяк отметил, что людей планируют вывезти уже к концу этой недели. По его словам, местные жители отказываются покидать город. Они прячут детей от местных властей.