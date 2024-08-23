Морские львы оккупировали пляжи Калифорнии

Морские львы заполнили пляжи Калифорнии. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил Usnews.

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Местные власти закрыли пляж Сан-Карлос, который стал домом для животных, по соображениям безопасности. Однако это не мешает туристам наслаждаться зрелищем и снимать морских львов на камеру.

Морские львы, похоже, прекрасно проводят время, отдыхая и играя на пляже и в воде, передает Usnews.

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