Трампа уличили во лжи из-за заявлений о встрече Харрис и Путина

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп соврал о встрече вице-президента США Камалы Харрис с лидером России Владимиром Путиным перед началом СВО на Украине в 2022 году. Об этом сообщает CNN.

Телеканал отметил, что Трамп уже трижды заявлял об этом — на митинге в Пенсильвании, в интервью Fox News и на днях перед избирателями в Северной Каролине. Он утверждает, что Харрис «отправляли повидаться с Путиным», чтобы предотвратить СВО.

«Помните, когда Байден отправил Камалу в Европу, она встретилась с Путиным. Как вы думаете, она хорошо справилась со своей работой? Она встретилась с Путиным, чтобы сказать ему: "Не делай этого", через три дня он атаковал», — заявил в Северной Каролине Трамп.

Однако его утверждение является ложным, поскольку Харрис никогда не встречалась с Путиным. Перед СВО она представляла США на Мюнхенской конференции по безопасности, где выступила 19 февраля. При этом Путин не принимал участия в мероприятии, подчеркнули в CNN.

Кроме того отсутствие контактов между вице-президентом США и лидером РФ подтверждал в июле пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Тогда он заявлял, что не может вспомнить ни одного контакта Путина и Харрис.