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Армия Венесуэлы поддержала решение Верховного суда о переизбрании Мадуро

Вооруженные силы Венесуэлы поддерживают решение Верховного суда Венесуэлы, утвердившего результаты президентских выборов 28 июля 2024 года, победу на которых одержал Николас Мадуро. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Венесуэлы, размещенном на странице телеканала Globovisión.

Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом
© РИА Новости
"Мы подтверждаем абсолютную преданность гражданину Николасу Мадуро Моросу, конституционному президенту Боливарианской Республики Венесуэла, нашему главнокомандующему, переизбранному народной властью, законно провозглашенному избирательной властью и теперь утвержденному Верховным судом страны президентом [республики] на период 2025 - 2031 годов", - говорится в заявлении, подписанном главой оборонного ведомства Владимиром Падрино Лопесом.

В документе подчеркивается, что Вооруженные силы Венесуэлы "привержены соблюдению конституции республики и полностью поддерживают постановление Верховного суда" по результатам президентских выборов.

Верховный суд Венесуэлы в четверг после анализа избирательных материалов подтвердил результаты президентских выборов 28 июля 2024 года, объявленные Национальным избирательным советом, победил на которых Мадуро.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% сограждан, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа - 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах.

С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа. Некоторые государства не признали переизбрание действующего президента, среди них Аргентина, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Перу, США, Уругвай, Чили. Власти Венесуэлы сообщили, что отзывают своих дипломатов из этих стран и требуют от их властей аналогичного шага.

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Николас Мадуро