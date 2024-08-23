Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом

Вооруженные силы Венесуэлы поддерживают решение Верховного суда Венесуэлы, утвердившего результаты президентских выборов 28 июля 2024 года, победу на которых одержал Николас Мадуро. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Венесуэлы, размещенном на странице телеканала Globovisión.

"Мы подтверждаем абсолютную преданность гражданину Николасу Мадуро Моросу, конституционному президенту Боливарианской Республики Венесуэла, нашему главнокомандующему, переизбранному народной властью, законно провозглашенному избирательной властью и теперь утвержденному Верховным судом страны президентом [республики] на период 2025 - 2031 годов", - говорится в заявлении, подписанном главой оборонного ведомства Владимиром Падрино Лопесом.

В документе подчеркивается, что Вооруженные силы Венесуэлы "привержены соблюдению конституции республики и полностью поддерживают постановление Верховного суда" по результатам президентских выборов.

Верховный суд Венесуэлы в четверг после анализа избирательных материалов подтвердил результаты президентских выборов 28 июля 2024 года, объявленные Национальным избирательным советом, победил на которых Мадуро.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% сограждан, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа - 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах.

С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа. Некоторые государства не признали переизбрание действующего президента, среди них Аргентина, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Перу, США, Уругвай, Чили. Власти Венесуэлы сообщили, что отзывают своих дипломатов из этих стран и требуют от их властей аналогичного шага.