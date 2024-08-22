Стало известно о сильном взрыве в Сумах

«Военная хроника» заявила о взрыве в Сумах, который сильнее обычного.

«Поступают сообщения, что в Сумах какой-то очень сильный взрыв. Гораздо сильнее обычных прилётов. Трудно сказать, сработали российские ракетчики «Искандером» или задействовали что-то потяжелее, но судя по сообщениям от местных жителей, таких прилётов раньше по объектам в городе не было», — указывается в материале.

Отмечается, что появляются сообщения о том, что был удар в промзоне завода «Сумыхимпром».

«Но пока эти сведения не подтверждаются. Также непонятно, по кому или чему именно прилетело», — говорится в заявлении.

Зеленский посетил приграничье Сумской области

Вместе с этим «Военная хроника» добавляет, что с учётом того, что недавно в Глухове «крайне эпично прилетело в расположение 47-й ОМБр «Магура», которую, похоже, должны были вводить как усиление группировки в Курской области», можно предположить, что для поражения на территории завода «Сумыхимпром» также была выбрана важная цель.

Ранее сообщалось, что взрывы раздались в Одесской области на юге Украины.