Стало известно о сильном взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в четверг, 22 августа, в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, сирены воздушной тревоги звучат в Сумской области свыше четырех часов подряд. Кроме того, тревога звучит в Полтавской и Харьковской областях.

Местные жители отметили, что неизвестно, «сработали российские ракетчики «Искандером» или задействовали что-то потяжелее», но таких прилётов раньше по объектам в городе не было.

По предварительным данным, удар мог быть нанесен по промзоне завода «Сумыхимпром».

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В пресс-службе Минобороны РФ напомнили, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.