Стало известно о сильном взрыве в Сумах

В Сумах произошел сильный взрыв
Взрыв прогремел в четверг, 22 августа, в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, сирены воздушной тревоги звучат в Сумской области свыше четырех часов подряд. Кроме того, тревога звучит в Полтавской и Харьковской областях.
Местные жители отметили, что неизвестно, «сработали российские ракетчики «Искандером» или задействовали что-то потяжелее», но таких прилётов раньше по объектам в городе не было.
По предварительным данным, удар мог быть нанесен по промзоне завода «Сумыхимпром».
Зеленский посетил приграничье Сумской области
В пресс-службе Минобороны РФ напомнили, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.