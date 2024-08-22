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Лукашенко поблагодарил китайцев за исполнение мечты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность премьеру Государственного совета КНР Ли Цяну за возможность выпускать автомобили под маркой Belgee. Об этом пишет «БелТА».

Лукашенко поблагодарил китайцев за исполнение мечты
© РИА Новости
«Благодаря вашей поддержке воплощена мечта нашей страны — собственный легковой автомобиль Belgee, который мы производим на базе Geely. За это вам особая моя благодарность. Без вас этого проекта не было бы», — заявил Лукашенко во время беседы с Ли.

До этого Belgee анонсировал запуск работы 33 официальных дилерских центров в России.

«Благодаря организованной цепочке поставок Belgee обеспечивает наличие на дилерских станциях технического обслуживания запасных частей и расходных материалов, необходимых для своевременного сервисного обслуживания», — рассказала пресс-служба компании.

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Работа дилерских центров запущена в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и т.д. К концу года автобренд намерен открыть минимум 120 автосалонов.

Россиянам предлагают приобрести кроссоверы X50 и Х70, которые собраны на базе моделей Geely.

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