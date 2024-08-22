Таджикистан и Казахстан заключили договор о союзнических отношениях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели встречу, в ходе которой было принято решение о заключении соглашения, закрепляющего статус союзников между двумя государствами Центральной Азии. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

«Этот исторический документ открывает для нас новые горизонты, закладывает основу для дальнейшего расширения многогранных связей», — приводит издание слова президента Казахстана.

Президент Таджикистана, в свою очередь, заявил, что подписание договора отвечает коренным интересам двух среднеазиатских стран.

Согласно опубликованной информации, подписанный договор предусматривает углубление политического, экономического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном. Стороны договорились о взаимной поддержке в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили перспективы реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также расширение торгово-экономических связей. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в сфере образования, науки и культуры.

До этого заместитель премьер-министра Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин предупредил, что Астана не будет «слепо следовать» санкциям против России, особенно если рестрикции затрагивают интересы местных компаний.