Немецкая разведка ищет новых сотрудников на выставке компьютерных игр

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) в связи с дефицитом кадров занимается активным поиском новых сотрудников на выставке компьютерных игр Gamescom. Об этом информирует агентство DPA. Российская газета

«Между посетителями выставки Gamescom и людьми, которых мы хотели бы видеть в рядах немецкой разведки, есть много общего. Например, наши сотрудники разбираются в технологиях, выполняют задания, а также примеряют разные личности для получения необходимой информации — прямо как персонажи видеоигр», — заявила представитель ведомства Юлия Линнер. Lenta.ru

БНД насчитывает около 6,5 тыс. сотрудников, из которых 4 тыс. работают в Берлине, 1 тыс. - в Пуллахе, недалеко от Мюнхена, и 1,5 тыс. - за границей или в других местах Германии. ТАСС