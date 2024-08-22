Билл Гейтс прокомментировал теорию заговора о чипировании во время пандемии

Один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс с юмором относится к обвинениям в свой адрес, связанных с чипированием населения под видом вакцины от COVID-19. Об этом миллиардер рассказал в интервью BBC Radio 4.

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Предприниматель в эфире радио также рассказал, что однажды из-за подобных слухов на него даже нападали прохожие. Ему до сих пор удивительно, что люди думают о наличии какого-либо интереса к слежке за их жизнью.

Речь идет о популярной во время пандемии COVID-19 теории о том, что Билл Гейтс, который давно перешел из IT-сферы в фармакологию, связан с созданием вакцины с чипами для управления людьми. Историк и конспиролог Сергей Тарасенко рассказал «Вечерней Москве» об этой и других теориях заговора, которые будоражат современные умы.

Житель Новосибирска самостоятельно вживил себе в мозг имплант для генерации «ясных снов». Мужчина самостоятельно просверлил в своем черепе дырку с помощью дрели, а затем вживил себе в мозг чип. Имплант-электрод экспериментатору понадобился, чтобы научиться управлять собственными снами.