В расследовании убийства Фарион появились новые детали

При расследовании убийства Фарион нашли возможное орудие убийства
Полиция Украины обнаружила возможное орудие убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что в рамках расследования дела об убийстве, следователи обнаружили пистолет и несколько патронов к нему. При этом пока полиция доподлинно не установила, является ли этот пистолет тем самым оружием, из которого была застрелена Фарион. В данный момент пистолет находится на экспертизе.
«Полиция нашла пистолет и патроны во время обысков по делу об убийстве Ирины Фарион. Галицкий райсуд наложил арест на изъятое имущество», — сказано в источнике.
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве Фарион
Ранее стали известны подробности о подозреваемом в убийстве Фарион.