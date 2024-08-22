В расследовании убийства Фарион появились новые детали

Полиция Украины обнаружила возможное орудие убийства бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в рамках расследования дела об убийстве, следователи обнаружили пистолет и несколько патронов к нему. При этом пока полиция доподлинно не установила, является ли этот пистолет тем самым оружием, из которого была застрелена Фарион. В данный момент пистолет находится на экспертизе.

«Полиция нашла пистолет и патроны во время обысков по делу об убийстве Ирины Фарион. Галицкий райсуд наложил арест на изъятое имущество», — сказано в источнике.

Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве Фарион

Ранее стали известны подробности о подозреваемом в убийстве Фарион.