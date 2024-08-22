Гросси рассказал о планах после посещения КАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду на возможный диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как он посетит Курскую атомную электростанцию. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает РИА Новости.

При этом он Гросси отметил, что уже запланировал свою поездку на Украину после посещения КАЭС.

Бойцы Вооруженных сил Украины пытались нанести удары по Курской АЭС в ночь с 21 на 22 августа. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Российский лидер выразил надежду, что МАГАТЭ пришлет на станцию сотрудников для оценки обстановки.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о намерении посетить Курскую АЭС на следующей неделе. Он отметил, что АЭС с технической точки зрения находится в зоне досягаемости вражеской артиллерии.

В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины обстреляли город Суджу в Курской области. После этого отряды ВСУ попытались прорваться на территорию приграничных регионов. Президент России Владимир Путин в четверг, 22 августа, провел совещание по ситуации в приграничных регионах. Какие решения и меры будут приняты — в материале «Вечерней Москвы».