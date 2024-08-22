В Конгрессе США признали раскол среди демократов

В Демпартии назревает раскол из-за позиции демократического кандидата в американские президенты Камалы Харрис по иммиграции. Об этом со ссылкой на источники в Палате представителей Конгресса США сообщает интернет-издание Axios. Lenta.ru

По оценкам портала, Харрис также пересмотрела свою позицию по поводу запрета на добычу нефти путем гидроразрыва пласта и программы выкупа штурмовых винтовок. Axios указывает, что Демпартия убрала из своей программы отсылки к системе бесплатного всеобщего здравоохранения и добавила «воинственные высказывания» по вопросу безопасности на южной границе. Таким образом, внутри партии «зреет борьба», несмотря на заявления демократов о единстве вокруг кандидатуры Харрис, подчеркивает портал. ТАСС

Ранее конгрессмен Майкл Уолц заявил, что избрание Камалы Харрис на пост президента США обернется для страны угрозами, которых никогда не было в американской истории. Газета.Ru