Названа истинная цель поездки Моди в Киев после визита в Россию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил посетить Украину после визита в Россию с целью продемонстрировать нейтральную позицию, заявил в беседе с NEWS.ru основатель и генеральный директор Института политических исследований кандидат политических наук Сергей Марков. Политолог подчеркнул, что Индия участвует в БРИКС и ШОС, не присоединяется к антироссийским санкциям, но в то же время посещает Киев, участвуя в «американском пиар-проекте».

Индия занимает нейтральную позицию. С одной стороны, она участвует в БРИКС, ШОС, не присоединяется к антироссийским санкциям, а с другой — Моди посещает Украину, участвует в американском пиар-проекте, который является конференцией войны. Индия фиксирует свой нейтралитет, — высказался Марков.

Политолог подчеркнул, что свой первый визит после избрания премьер-министр Индии совершил в Россию и теперь должен сбалансировать ситуацию поездкой в Киев. По его мнению, это делается не совсем для галочки, а для некой отчетности перед США. Он выразил уверенность, что никаких посланий между Россией и Украиной Моди передавать не будет, это «все сказки».

Украина существует как прекрасная страна, но как Украина с независимым правительством — не существует такой страны. На Украине установлен марионеточный, неофашистский, террористический режим, который полностью руководится спецслужбами США. Поэтому занять украинскую сторону нельзя, можно занять американскую сторону, — добавил политолог.

Сенатор Андрей Климов ранее заявил, что Москва сейчас не готова к переговорам с Киевом, несмотря на желание Индии передавать послания между Россией и Украиной. По его словам, неизвестно, что из себя представляет послание и соответствует ли оно национальным интересам РФ.