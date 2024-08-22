Израиль отказал президенту Палестины в посещении Газы

Власти Израиля отказали президенту Палестины Махмуду Аббасу в посещении сектора Газа. Об этом в интервью РИА Новости рассказал советник палестинского лидера по международным отношениям и его спецпосланник Рияд аль-Малики.

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«Мы не спрашивали разрешения. Мы объявили, что президент поедет в Газу. И тут же последовал израильский ответ, в котором говорилось, что они не позволят президенту Махмуду Аббасу войти в Газу», — заявил он.

По мнению аль-Малики, это является свидетельством израильской оккупации Газы. Аббас знал, что получит отказ в посещении анклава, и именно поэтому он запросил помощи и гарантий безопасности от Совета Безопасности ООН, отметил спецпредставитель палестинского лидера.

Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что Аббас отменил ужин в Турции с депутатами парламента из-за угрозы покушения со стороны Израиля.