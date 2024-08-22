Костюм Камалы Харрис на съезде Демократической партии стал вирусным в сети

Кандидат в президенты США Камала Харрис появилась на съезде Демократической партии и стала объектом обсуждений в сети. Об этом сообщает Page Six.

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Выступление политика перед избирателями стало вирусным из-за выбранного ею наряда: Харрис вышла на сцену в брючном костюме люксового бренда Chloe цвета «коричневый кокос». Пользователи увидели сразу несколько скрытых смыслов в образе кандидата в президенты, о чем принялись писать в многочисленных постах в соцсетях.

В первую очередь комментаторы заметили сходство одежды Харрис с костюмом экс-президента США Барака Обамы, в котором тот выступал на пресс-конференции по поводу Ирака и Сирии в 2014 году. Тогда республиканцы раскритиковали мужчину из-за его несерьезного отношения к проблеме. По мнению юзеров, Харрис надела похожий наряд, иронизируя тем самым над Дональдом Трампом, который также называет ее «несерьезной кандидатурой на пост лидера США».

Кроме того, в сети из-за цвета костюма Chloe вспомнили и о вирусной речи Харрис, которую она произнесла в 2023 году. Обсуждая инициативу по расширению возможностей для испаноязычных американцев, она процитировала свою мать Шьямалу Гопалан Харрис. «Когда мама ругала нас, то часто говорила: "Вы думаете, что просто упали с кокосовой пальмы"», — говорила вице-президент.

Съезд Демократической партии проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. На мероприятии выступят многие видные представители партии, в том числе кандидат на пост президента США вице-президент Камала Харрис и кандидат на пост вице-президента, губернатор Миннесоты Тим Уолз.