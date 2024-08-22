В Эстонии пообещали не закрывать православные храмы

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что власти страны не будут закрывать православные храмы на фоне мер против Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата. Об этом сообщает Gazeta.ee.

Ранее Ляэнеметс потребовал, чтобы ЭПЦ разорвала связи с Русской православной церковью (РПЦ). В ЭПЦ в ответ заявили, что церковь не находится в прямом подчинении Московского патриарха и не может нести ответственность за высказывания РПЦ по украинскому кризису.

Также в ЭПЦ подчеркивали, что исторически и канонически связаны с РПЦ. Ляэнеметс пригрозил закрыть православные монастыри, которые откажутся разорвать связи с Московским патриархатом.

20 августа собор Эстонской православной церкви принял новую редакцию ее устава. В документе закрепляется самостоятельность церкви в церковно-административных, церковно-просветительских, церковно-гражданских и других делах. Также из названия церкви убрали упоминание Московского патриархата.

Ляэнеметс заявил, что власти Эстонии не согласны с мерами, принятыми ЭПЦ. Он подчеркнул, что в правительстве хотят увидеть «не косметические административные изменения, а серьезные шаги в сторону выхода из-под влияния Московского патриархата».