Армения запросила доступ к гражданским ядерным технологиям США

Вашингтон изучает возможность предоставления Еревану доступа к американским гражданским ядерным технологиям, предусмотренного «Соглашением 123». Об этом пишет армянское издание CivilNet со ссылкой на заявление государственного департамента США.

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По информации журналистов, «Соглашение 123» получило свое название по номеру статьи американского закона об атомной энергии. Речь идет о положении, по которому Вашингтон может сотрудничать с «нациями и группами наций» только при условии заключения соответствующего соглашения. Последнее утверждается главой государства и ратифицируется конгрессом США.

«США изучают заявку Армении на присоединение к «Соглашению 123». В случае его одобрения Ереван сможет получить американские гражданские ядерные технологии», — подчеркнули в государственном департаменте.

Во внешнеполитическом ведомстве США добавили, что руководство страны не может раскрыть подробности переговорного процесса с Арменией. Тем не менее Вашингтон «уделяет должное внимание» просьбе Еревана о сотрудничестве, уточняется в заявлении.

Как отметили журналисты, присоединение Армении к «Соглашению 123» может открыть республике путь к строительству новой атомной электростанции (АЭС). Этот объект сможет заменить АЭС, возведенную в стране во времена СССР, уточнили авторы статьи.