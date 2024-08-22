Туск рассказал о роли Моди в завершении украинского кризиса

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его индийский коллега Нарендра Моди способен сыграть важную роль в прекращении украинского кризиса, а визит Моди в Киев может стать «историческим». Об этом сообщает TVN24.

Моди прибыл в Польшу 21 августа. Это первый за 45 лет визит премьер-министра Индии в страну.

В ходе совместной пресс-конференции Туск и Моди заявили, что отношения между их странами «становятся все лучше и лучше». Премьеры сообщили, что статус сотрудничества Индии и Польши будет повышен до стратегического партнерства.

Туск рассказал, что на переговорах они с Моди обсудили позиции своих стран по вопросам, «которые сегодня волнуют весь мир». Туск подчеркнул, что очень рад готовности Моди внести свой личный вклад в мирное, справедливое и быстрое окончание украинского кризиса.

«Мы оба убеждены, что Индия может сыграть здесь очень серьезную и позитивную роль», - отметил премьер Польши.

Туск обратил внимание на традиционно хорошие отношения между Индией и Польшей и отсутствие конфликта интересов. Польский премьер отметил, что история научила обе страны тому, как важно «уважать правила, границы, территориальную целостность, государственный суверенитет и верховенство закона». Он добавил, что весь мир восхищается Индией за ее «неизменно демократический характер правления».

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После визита в Польшу Моди отправится в Киев и встретится там с Владимиром Зеленским. По словам Туска, в Польше убеждены, что этот визит может иметь «исторический характер».