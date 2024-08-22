Выступающую за Харрис знаменитость поймали на поддержке Трампа

Американская телеведущая Опра Уинфри выступила в поддержку кандидата на пост президента США Камалы Харрис, в ответ на это штаб ее оппонента Дональда Трампа опубликовал письмо 2000 года, согласно которому тогда знаменитость желала его президентства. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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«Жаль, что мы не баллотируемся на должность (...) Какая команда!» — приводит телеканал текст письма.

Уинфри несколько раз комментировала данный случай. В частности, в одном из интервью 2023 года она подтвердила подлинность текста. При этом она добавила, что так она думала 23 года назад, и ее мнение о Трампе значительно изменилось.

Трамп обвинил Харрис в воровстве его политических идей

Ранее телеканал Fox News подсчитал, что Харрис уже 32 дня с момента выдвижения на пост не давала никаких публичных пресс-конференций. Данная ситуация вызывает вопросы уже и со стороны ряда сторонников действующего вице-президента. В частности, ведущий CNN Джим Акоста напрямую упрекнул в этом избирательный штаб Харрис и директора по коммуникациям Майкла Тайлера.