Протестующие в Грузии объявили голодовку

В Грузии сотрудники компании Evolution, которая обслуживает онлайн-казино, вышли на протесты и объявили голодовку. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Грузинские студенты, работающие в Evolution, бастуют больше месяца в Тбилиси.

«Они призывают власти немедленно подключиться к процессу, поскольку, по их словам, люди в возрасте 19-20 лет в Грузии голодают ради достойных условий труда», — сообщает издание.

Требования протестующих заключаются в создании безопасных и комфортных условий труда, в улучшении санитарно-гигиенических условий на рабочих местах и в увеличении страховых выплат.

Грузинский омбудсмен Леван Иоселиани встретился с бастующими сотрудниками «Evolution Грузия», где последние представили ему свои условия работы и требования протеста.

Ранее правящая партия Грузии призвала иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела страны.