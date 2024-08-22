Вдова погибшего президента Ирана дала интервью российскому СМИ

Вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода дала интервью российскому телеканалу RT.

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Аламолхода рассказала, что это первое СМИ, которому она согласилась дать интервью после смерти мужа.

«Среди причин такого решения Джамиле Аламолхода назвала честность RT», — говорится в сообщении.

По ее словам, западные медиа создали Ирану ужасный и пугающий имидж.

Она отметила, что Запад целенаправленно настраивает молодежь и женщин Ирана против властей этой страны.

Вертолет президент Ирана потерпел крушение 19 мая. 21 августа агентство Fars, ссылаясь на источник в иранских спецслужбах, сообщило, что в Иране завершили расследование крушения вертолета Раиси, инцидент признали несчастным случаем. По данным СМИ, число пассажиров в разбившемся вертолете превышало норму: на борту было на два человека больше, чем предписывалось в протоколах безопасности. Также журналисты написали, что пилот заметил туман и попытался вывести вертолет на нужную высоту, однако воздушному судну не хватило для этого мощности, и в условиях ограниченной видимости произошло столкновение с горой.

При этом генеральный штаб Вооруженных сил Ирана выступил с опровержением публикации иранского агентства Fars о причинах крушения вертолета.