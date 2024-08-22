Посольство КНР предостерегло сограждан от поездок на Украину

Посольство Китая в Киеве рекомендовало гражданам КНР не приезжать на Украину из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение дипмиссии.

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В посольстве отметили, что в последнее время по всей территории Украины регулярно звучат сигналы воздушной тревоги. Гражданам, которые остаются в стране по собственному желанию, рекомендовали укрываться в безопасных местах сразу после того, как прозвучит предупреждение.

Напомним, что в прошлый раз МИД Китая призвал граждан КНР покинуть Украину в октябре 2022 года. Тогда ведомство объяснило это «напряженной ситуацией в сфере безопасности» на фоне нанесения массированных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, связи и военного управления.

В июне Министерство государственной безопасности Приднестровья призвало местных жителей со вторым украинским гражданством не пересекать границу Украины. Ведомство заявило об этом после того, как официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал о планах властей ограничить выезд из страны украинцам с видом на жительство в других странах.