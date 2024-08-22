Опознаны тела пятерых пассажиров затонувшей суперъяхты у берегов Сицилии
В Италии опознали тела пятерых пассажиров суперъяхты Bayesian, которые ранее считались пропавшими без вести, сообщает Sky News. Это «британский Билл Гейтс» Майк Линч, председатель правления Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джудит, а также юрист Clifford Chance Крис Морвилло и его супруга Неда.
По данным Sky News, 18-летняя дочь Линча Ханна до сих пор числится пропавшей без вести. Ее поиски продолжаются.
Bayesian затонула 19 августа у берегов Сицилии во время торнадо. На борту 56-метровой яхты находились 12 пассажиров и десять членов экипажа.
Суперъяхта Bayesian затонула во время торнадо в Италии, шесть человек пропали
В момент катастрофы пассажиры спали. Один человек - шеф-повар яхты Рекальдо Томас - был сразу признан погибшим, его тело нашли на месте происшествия.
Сообщалось, что Bayesian стояла на якоре, и сильный ветер заставил ее потерять равновесие. Это, по предварительной версии, и стало причиной катастрофы.