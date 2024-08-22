В Италии опознали тела пятерых пассажиров суперъяхты Bayesian, которые ранее считались пропавшими без вести, сообщает Sky News. Это «британский Билл Гейтс» Майк Линч, председатель правления Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джудит, а также юрист Clifford Chance Крис Морвилло и его супруга Неда.

По данным Sky News, 18-летняя дочь Линча Ханна до сих пор числится пропавшей без вести. Ее поиски продолжаются.

Bayesian затонула 19 августа у берегов Сицилии во время торнадо. На борту 56-метровой яхты находились 12 пассажиров и десять членов экипажа.

Суперъяхта Bayesian затонула во время торнадо в Италии, шесть человек пропали

В момент катастрофы пассажиры спали. Один человек - шеф-повар яхты Рекальдо Томас - был сразу признан погибшим, его тело нашли на месте происшествия.

Сообщалось, что Bayesian стояла на якоре, и сильный ветер заставил ее потерять равновесие. Это, по предварительной версии, и стало причиной катастрофы.