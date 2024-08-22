Глава ФБР заявил о тяжелых временах для США

В настоящее время США одновременно столкнулись с большим количеством угроз безопасности. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй, его слова передает Associated Press.

«Мне действительно трудно вспомнить период в моей карьере, когда так много различных видов угроз для США возникали одновременно (...) Меня беспокоит сочетание такого количества трудностей, с которыми сталкиваются мужчины и женщины в правоохранительных органах в целом», — отметил глава ведомства.

Рэй добавил, что «ФБР необходима помощь частного сектора» для расследования и отражения кибератак, в частности, связанных с попытками повлиять на президентские выборы в США. Он также подчеркнул наличие «внешних угроз» для Вашингтона, связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Майк Уолтц заявил, что состояние боеготовности американских Вооруженных сил (ВС) является ужасающим. Он подчеркнул, что при администрации действующего главы государства Джо Байдена в ВС США обострился кризис с набором новобранцев, сейчас ситуация обстоит «хуже, чем когда-либо».