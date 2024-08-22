Министр обороны Польши поддержал призыв Туска к Германии «извиниться и замолчать»

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш отверг претензии со стороны ФРГ о том, что Варшава не заинтересована в расследовании взрывов на «Северных потоках», поддержав призыв премьера Дональда Туска «извиниться и замолчать» заинтересованных в строительстве газопроводов. Его слова приводит Radio Zet.

«Претензии могут и должны быть, и у меня тоже есть претензии по «Северному потоку-1» и «Северному потоку-2» к немцам. Честно говоря, это вопрос, который возмущает весь мир», — заявил Косиняк-Камыш.

Комментируя причастность Владимира Зеленского и польского президента Анджея Дуды к подготовке ко взрыву, он назвал это «дезинформацией» с целью вызвать «всемирную путаницу». По его словам, следы ведут якобы к России, а не Украине. Кроме того, считает Косиняк-Камыш, польские спецслужбы, занимающиеся расследование подрывов, «работают как надо».

Министр обороны Польши согласился с призывом Дональда Туска к немцам «извиниться и замолчать» в вопросе расследования взрывов на газопроводах.

До этого премьер Польши на фоне публикации в СМИ новых данных о взрыве газопроводов и возможной причастности Украины на своей странице в соцсети Х написал, что тем, кто поддерживал и инициировал проекты «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоит извиниться и замолчать.

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Ранее The Wall Street Journal сообщала, что украинский лидер Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Источники издания утверждают, что в операции предполагалось использование небольшой яхты и нескольких дайверов. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. При этом экс-глава немецкой внешней разведки Август Ганнинг в интервью Welt не исключал, что в подрыве могла быть замешана и Польша.