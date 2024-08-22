Американское издание The Hill допустило фактическую ошибку, сопроводив новость о попытке атаки беспилотников на Москву фотографией военного парада на Красной площади, датированной 1978 годом. Деловая газета «Взгляд»

Заметка опубликована в аккаунте издания в X (ранее Twitter) под заголовком «Украина совершила крупную атаку на Москву с использованием беспилотников, заявили в России». На сопровождающей публикацию фотографии виден проход советской бронетехники по Красной площади, огромное панно с изображением Владимира Ленина и цифры 1917. ТАСС

Как следует из истории самого снимка, он был сделан 7 ноября 1978 года во время празднования 61-й годовщины Октябрьской революции. Российская газета