Западные страны должны остановить помощь Украине из-за о причастности ее граждан к диверсиям на «Северных потоках», заявил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в материале для издания The American Conservative. Он также считает, что Киев пытался втянуть НАТО в конфликт.

Очевидная готовность Украины развязать войну против своих номинальных друзей — еще одна причина для союзников прекратить свою практически безоговорочную поддержку украинского правительства, — сказано в статье.

Генпрокуратура ФРГ ранее выдала ордер на арест подозреваемого в подрывах газопроводов. Речь идет о гражданине Украины, который работал инструктором по дайвингу. Он находился на территории Польши, но сейчас его местонахождение неизвестно.

Американские журналисты ранее выяснили, что диверсионная операция, в результате которой был осуществлен подрыв на газопроводах «Северный поток», стоила около $300 тысяч (27,5 млрд рублей). По ее данным, атака была организована бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Финансированием диверсии занимались украинские бизнесмены, ее одобрил президент страны Владимир Зеленский.