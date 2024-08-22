The Hill допустила историческую ошибку в материале об атаке на Москву

Американское издание The Hill допустило фактическую ошибку, сопроводив новость о попытке атаки беспилотников на Москву фотографией военного парада на Красной площади, датированной 1978 годом.

В материале, опубликованном в аккаунте The Hill в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России), рассказывалось о недавней атаке беспилотников на Москву с иллюстрацией архивного фото военного парада на Красной площади в 1978 году, передает ТАСС.

Отмечается, что на снимке отчетливо видны советская бронетехника, огромное панно с изображением Владимира Ленина и цифры «1917».

Отмечается, что эта фотография широко доступна в банке изображений Getty Images в США, где она сопровождается подробной информацией о времени и месте съемки.