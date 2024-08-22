Суд Молдавии запретил оппозиции участвовать в выборах

Суд в Кишиневе подтвердил запрет на участие в выборах для молдавского оппозиционного блока «Победа». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала блоку «Победа» в регистрации на осенних выборах и референдуме. В день выборов президента, 20 октября, в стране также состоится референдум о вступлении в ЕС.

В комиссии заявили, что блоку отказали в участии в выборах из-за выявленных нарушений. Чиновники подчеркивали, что в блок вошла партия «Шор», объявленная в стране незаконной. «Победа» обжаловала решение избирательной комиссии в Апелляционной палате Кишинева, но инстанция подтвердила запрет.

Летом 2023 года суд в Молдавии признал партию «Шор» антиконституционной. Суд мотивировал решение 41 статьей Конституции, в которой указано, что партии, «цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, являются неконституционными». Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политическими.

В апреле 2024-го был создан оппозиционный блок «Победа». Соглашение об объединении оппозиционных сил Молдавии в блок подписала глава Гагаузской автономии страны Евгения Гуцул, партии «Возрождение», «Шанс» и другие.